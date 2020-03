Forte chute du prix des carburants : le plein désormais 10 euros moins cher qu'en janvier !

Jusqu'où le prix des carburants va-t-il descendre ? La tendance à la baisse observée en France depuis janvier et le début des effets du coronavirus sur les marchés internationaux s'est en tout cas accélérée la semaine dernière. Le litre de diesel s'est ainsi affiché en moyenne à 1,2569 euro, selon les données hebdomadaires publiées ce mardi 24 mars par le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est presque 4,5 centimes de moins qu'il y a deux semaines et près de 23 centimes de moins qu'au début de l'année. Le plein revient ainsi environ 11 euros moins cher qu'au début de l'année, selon nos calculs sur un réservoir standard de 50 litres.

Le super SP95 connaît une évolution similaire à la pompe. Il coûtait en moyenne 1,3388 euro la semaine dernière, perdant 7,06 centimes en une semaine et 20,27 centimes depuis janvier. Soit 10 euros de moins pour remplir le réservoir. Autre exemple confirmant la tendance : le SP98 s'affichait en moyenne à 1,4106 euro la semaine dernière, diminuant de 6,43 centimes sur sept jours et de 19 centimes en près de trois mois. Soit une économie de 9,50 euros pour un plein. Que ce soit pour le diesel ou pour l'essence, ces niveaux n'avaient pas été aussi bas depuis le second semestre 2017 !