Fourrières : la course au chiffre

Plus qu’un service pour dégager la voie publique, la fourrière est devenue un véritable business. À Paris, une voiture est enlevée toutes les deux minutes. Des enlèvements effectués par des entreprises privées qui signent un contrat avec une municipalité ou une préfecture de police. Pour être rentables, ces sociétés doivent retirer un maximum de véhicules. Certains grutiers n’hésitent pas à enfreindre le code de la route.



