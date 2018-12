Prix des carburants : l'essence à son plus bas de l'année 2018, le diesel également en repli

Cette tendance au repli des prix du carburant est en partie liée à l'évolution des prix du pétrole. Le cours du baril (159 litres) de Brent, la référence en Europe, ne cesse de dégringoler depuis son pic du 3 octobre (87 dollars). Après une très légère reprise entre fin novembre et mi-décembre, il s'échangeait ce lundi à 53 dollars. Outre le pétrole raffiné qui compte actuellement pour environ 30% du prix final demandé à la pompe, il convient d'ajouter la marge de distribution d'environ 10% et surtout les différents taxes (dont la majorité sont fixées pour un an ) qui pèsent pour environ 60 %.





C'est justement la composante carbone de la taxe intérieure de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE) qui devaient augmenter au 1er janvier 2019. La hausse initialement prévue a finalement été annulée à la suite du mouvement social des Gilets jaunes.





Les prix des carburants communiqués par le ministère de la Transition écologique sont des moyennes, n'empêchant pas les stations-service d'afficher d'autres prix, plus élevés ou plus bas. Pour trouver la station-service la moins chère à côté de chez vous, LCI vous propose de consulter ici sa carte interactive.