Grand format : Quel bruit pour les voitures électriques ?

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles ont investi des milliards pour développer des voitures électriques totalement silencieuses. Cependant, à cause de leur discrétion, le risque de collision entre les voitures électriques et les piétons est 20% plus élevé qu'avec des moteurs classiques. Par conséquent, une loi européenne va imposer l'installation d'un système de sonorisation sur ces véhicules, à partir du 1er janvier 2019.



