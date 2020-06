Prix des carburants : + 5 centimes pour le diesel,+ 8 pour l'essence en quelques semaines

Pour la quatrième semaine d'affilée, le prix du litre de diesel a évolué à la hausse. Il s'est ainsi affiché en moyenne à 1,2092 euro la semaine dernière (contre 1,1910 euro la première semaine de juin et 1,1578 euros mi-mai), selon les statistiques communiquées ce lundi 15 juin par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le carburant le plus vendu en France a ainsi gagné en moyenne 1,82 centime en une semaine et 5,14 centimes en un mois.

Même tendance pour l'essence qui ne cesse de se renchérir, pour sa part depuis début mai. Le super sans plomb 95 s'est ainsi vendu en moyenne à 1,3125 euro la semaine dernière, en progression de 2,39 centimes par rapport à la semaine précédente et même de 8,29 centimes sur un mois et demi.