Hydrogène : pourquoi n'a-t-il pas encore remplacer l'essence ?

Le plein en quelques minutes, une autonomie bien plus importante qu'une voiture électrique, et surtout aucune émission toxique... Malgré ses avantages, le secteur des voitures roulant à l'hydrogène ne décolle pas. Parmi les causes, ce type de véhicule coûte très cher : 78 000 euros TTC. Aussi, il est difficile de trouver une station à hydrogène à proximité de chez soi.



