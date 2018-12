Ile-de-France : les députés votent une nouvelle taxe sur les parkings, une augmentation des prix en vue

La nouvelle ne réjouit guère les professionnels du stationnement. Ce sont en effet les gestionnaires qui devront s'acquitter de cette nouvelle taxe, et non pas directement les usagers. Mais, dans un communiqué commun, la Fédération nationale des métiers (FNMS) et le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ont d'ores et déjà alerté sur une possible hausse des prix pour les consommateurs.





Ils estiment qu'une "hausse significative" des tarifs est ainsi à prévoir pour les automobilistes clients des parkings Q-Park ou Indigo par exemple, à hauteur de 5 à 20% supplémentaires à Paris, et aux alentours de 30% dans les reste de l’Île-de-France.