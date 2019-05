Ils estiment que les voitures à essence consomment trop : les automobilistes prêts à revenir au diesel ?

Selon une étude réalisée par Argus, 70% des automobilistes estiment que la consommation de leur voiture à essence est trop importante. Raison pour laquelle un tiers des conducteurs souhaiterait abandonner ce carburant au profit d'un diesel. L'essence revient plus cher avec 20% de budget supplémentaire en moyenne par rapport au diesel, sans compter le coût dispendieux du malus écologique. L'étude a également démontré que 20% des conducteurs veulent acheter un modèle hybride. Rappelons que pendant très longtemps, les véhicules diesel représentaient la majorité des ventes neuves. Mais depuis quelques années, l'essence est passée en tête.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.