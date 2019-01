Immatriculations : une hausse encourageante de 2,97%

En 2018, le nombre de voitures neuves immatriculées a augmenté de 2,97% par rapport à 2017. Il s'agit de la quatrième année consécutive de hausse pour le pays. Par ailleurs, en novembre dernier, la barre des deux millions de véhicules vendus a été franchie avec près de six voitures françaises sur dix vendues. Notons que les ventes d'auto diesel se sont réduites à cause des mesures du gouvernement au profit des modèles essence et hybride.



