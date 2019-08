J'ai testé pour vous : passer à la voiture électrique

L'automobile est un autre secteur vital pour l'emploi. Les voitures électriques sont en train de prendre le pas sur le plan européen. Sur les véhicules hybrides, la Suède est le pays le plus avancé. La France, elle, est loin derrière. Les voitures 100% électrique représentent seulement 2,5% des ventes. Alors, franchir le pas est-il si compliqué ? Nous l'avons testé pour vous.



