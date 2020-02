LA CHRONIQUE AUTO - Achat d'une voiture de collection : peut-on faire jouer la garantie des vices cachés ?

C’est ce qui s’est passé en matière de vices cachés et de véhicule de collection. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 1993 (n° 92-11085 et 92-11316) est en effet longtemps resté seul à faire autorité dans ce domaine. Le raisonnement exposé est construit sur le régime applicable aux véhicules de collection avant la réforme de 2009. Or, à l’époque, ces derniers ne pouvaient circuler (sauf manifestation historique) qu’au sein de leurs départements d’immatriculation et des départements limitrophes.

La Cour de cassation a pu déduire de cette ancienne réglementation que l’acheteur insatisfait dans cette affaire ne rapportait pas "la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné". Pour cette juridiction, à l’époque, la garantie légale des vices cachés ne s’appliquait en effet pas aux véhicules immatriculés en collection.