Acheter une voiture d’occasion pour les vacances : délai de rétractation, vices cachés, assurance... les pièges à éviter

Bien évidement, l’acheteur malheureux n’est pas totalement démuni face à un vendeur indélicat. Il est toujours possible de faire jouer la garantie légale des vices cachés. Mais attention, la justice ne tranchera en faveur de l’acquéreur qu’en présence de vices importants remettant en cause l’usage du véhicule (inutile donc d’engager un recours pour un bouton d’autoradio abîmé ou un rétroviseur électrique qui ne veut plus se rabattre de lui-même lors de la fermeture des portes).





La vente ne sera pas davantage remise en cause pour de simples pièces d’usure qu’il convient de changer. Attention, additionnées les unes aux autres, ces pièces peuvent cependant finir par coûter cher. Le changement de plaquettes de freins, de pneumatiques, la vidange, le changement des filtres notamment, viendront alors plomber le porte-monnaie du vacancier, qui ne pourra donc pas espérer se les faire rembourser par son vendeur. Avant de signer, l’acheteur devra donc se renseigner sur l’entretien réalisé sur le véhicule. Une courroie de distribution à faire sous peu, par exemple, pourra éventuellement lui permettre de négocier le prix de cession à la baisse.





Les vices ou défauts apparents ne pourront pas non plus permettre d’avoir gain de cause devant la justice si l’on souhaite engager un recours sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. L’acquéreur potentiel devra donc être attentif lors de l’essai du véhicule. Impossible en effet pour lui de se plaindre après-coup d’un pare-chocs fissuré ou d’une peinture abîmée visible de tous. De même, l’acquéreur devra scrupuleusement étudier le procès-verbal de contrôle technique car il ne lui sera plus possible de faire ensuite état d’un défaut qui aurait été mentionné sur ce document. On ne pourra que conseiller à l’acquéreur de se renseigner s’il ne maîtrise pas le vocabulaire parfois technique utilisé sur ces documents.