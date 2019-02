Acheter une voiture de collection : attention aux pièges

Des recours existent cependant : on pense par exemple à la garantie légale des vices cachés. Mais pour faire jouer cette garantie si le vendeur ne veut pas faire de geste, il faudra en passer par la justice avec une procédure à la fois longue et coûteuse. Plus grave, l’acheteur n’est jamais certain d’avoir gain de cause. Car la jurisprudence en matière de véhicule de collection peut être piégeuse. D’abord, le juge n’aura peut-être pas le même regard que l’acheteur sur le véhicule et n’y verra pas un rarissime modèle de collection mais une poubelle des années 80. Difficile alors pour l’acheteur de lui faire comprendre l’importance d’avoir le bon capot ou la bonne calandre spécifique à ce modèle en particulier.





Du strict point de vue des vices cachés, des réparations importantes ne s’apparentent pas forcément à des défauts suffisamment importants pour remettre en cause la cession. Sur le terrain du droit, un acheteur mécontent pourra s’engager sur la voie des vices du consentement. Mais il lui faudra alors prouver qu’il a acquis ce véhicule car certains éléments d’information sur l’historique du véhicule lui avaient été sciemment cachés. On ne pourra donc que conseiller pour ces voitures de collection, qui sont finalement uniques, de rédiger ou de faire rédiger un contrat de vente et de ne pas se contenter des formulaires administratifs.





Dans ce contrat de vente, il pourra être rappelé que l’acheteur a bien informé de tel ou tel problème de carrosserie, d’une imperfection légère dans la peinture, de la présence de bruit parasite, du changement d’une pièce d’origine au profit d’une pièce adaptable… Tous ces points (dont la preuve pourra être rapportée qu’ils ont bien été expliqués et détaillés à l’acheteur) ne pourront plus permettre à celui-ci d’engager un recours en justice.





A l’inverse, l’acheteur pourra faire mentionner que sa décision d’acquisition a été motivée par le caractère d’origine du véhicule, la concordance des numéros de châssis et de moteur (la fameuse mention "matching numbers" bien connue des collectionneurs), l’historique du véhicule (le fait par exemple qu’il ait été la propriété d’un célèbre acteur ou d’une chanteuse à la renommée internationale)…





Maître Jean-Baptiste le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.