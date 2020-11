LA CHRONIQUE AUTO - Ethylotests anti-démarrage : une carte en ligne pour savoir où équiper sa voiture

En terme de lutte contre la sécurité routière, l'EAD présente de nombreux avantages. Il s’inscrit à la fois dans le quotidien du conducteur (sans doute beaucoup plus que ne pourrait le faire une peine de prison avec sursis parfois un peu abstraite) et surtout, cet appareil joue le rôle d’un véritable filet de sécurité empêchant la conduite en cas de consommation d’alcool excessive.

Concernant le conducteur privé de permis, l'EAD offre la possibilité de continuer de se déplacer. L'EAD permettra, ainsi, à certains conducteurs de poursuivre leur activité professionnelle et l'EAD pourra éviter un licenciement ou une mise en difficulté de leur entreprise. Dans des secteurs isolés et non desservis par les transports en commun, la possibilité de conduite avec EAD évitera également à certains conducteurs de reprendre le volant malgré l’interdiction qu’il leur aurait été faite de conduire et de risquer à nouveau les foudres de la justice.

L'EAD présente ainsi des avantages indéniables et il aurait été dommage de ne les réserver qu’aux privations de permis judiciaires. L'EAD peut donc être utilisé à la fois par le préfet et par le juge. Et pour être tout à fait complet, on notera que l'installation d'un EAD peut également être prescrite par les commissions médicales départementales (EAD médico-administratif), même si l'hypothèse est à ce jour plus rare.

L’obligation de conduire un véhicule équipé d’un EAD peut ainsi être substituée à une mesure de suspension administrative ou à une peine complémentaire de suspension et même d’annulation du permis de conduire.