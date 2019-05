Amendes minorées, forfaitaires, majorées : comment s'y retrouver dans la jungle des tarifs des PV ?

En matière de contravention, la réglementation propose des tarifs différents. Pour un excès de vitesse de moins de 20 km/h au-delà de la vitesse autorisée, les conducteurs peuvent ainsi devoir payer des montants différents ! Si cet excès de vitesse est commis, par exemple, sur une belle autoroute avec une vitesse retenue de 133 km/h au lieu des 130 autorisés, le contrevenant recevra un avis de contravention qui lui fera perdre à terme un point de permis de conduire avec un montant d’amende d’un tarif minoré de 45 euros et d’un tarif forfaitaire de 68 euros.





Pour bénéficier du tarif minoré, le contrevenant devra s’acquitter de son amende dans un délai de 15 jours -il pourra même profiter de quinze jours supplémentaires s’il règle par Internet. Après l’écoulement du délai de minoration, il doit s’acquitter du montant forfaitaire (68 euros pour cet exemple). Attention, aucun document complémentaire ne lui sera envoyé pour l’avertir du passage du tarif minoré au tarif forfaitaire.





Ces chiffres en tête, on pourra donc comprendre la surprise du conducteur qui commet un excès de vitesse et reçoit un avis de contravention pour une contravention de 4e classe sanctionnant un dépassement de 3 km/h de la vitesse autorisée, par exemple 53 km/h retenus pour une limitation de vitesse à 50 km/h. Dans cette hypothèse, l’infraction n’est plus une contravention de 3e mais de 4e classe. Et elle s’accompagne d’une amende plus lourde. Dans ce cas, le tarif minoré s’élèvera à 90 euros, que le contrevenant pourra régler dans un délai de 15 jours (avec toujours cette prolongation en cas de paiement par Internet). Passé le délai de minoration, le tarif passe au montant forfaitaire, à savoir 135 euros.