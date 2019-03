Booster le moteur de son véhicule : homologation, revente, assurance... que dit la loi ?

Si les modifications apportées sur un boîtier électronique échappent généralement aux radars des forces de l’ordre, en cas d’accident et d’expertise, l’expert en automobile risque de mettre à jour ces changements. Le coup d’œil à l’électronique devient en effet de plus en plus courant en matière d’expertise automobile. Des outils de diagnostics ont même été développés spécifiquement à destination des experts. L’Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) a notamment conçu une "valise" qui est proposée à ces professionnels qui n’ont plus qu’à se brancher à la prise OBD du véhicule pour mener leurs inspections.





L’identification d’une modification de l’électronique du véhicule pourra pousser une compagnie d’assurance à ne pas couvrir le sinistre. Outre le fait que le véhicule ne correspond plus à son homologation, les améliorations techniques et surtout la puissance en hausse si elles avaient été portées à la connaissance de l’assureur, auraient certainement modifié son appréciation du risque lié à la conduite de ce véhicule. Pour une compagnie d’assurance, le risque lié à la conduite d’une Twingo ou une Peugeot 108 n’est en effet pas identique à celui que peut représenter la conduite d’une voiture plus sportive comme une Porsche ou une Ferrari. Et le raisonnement sera similaire si la Twingo, après une manipulation électronique, ressort avec une centaine de chevaux en plus.





Une reprogrammation du boîtier électronique d’un véhicule ou l’adjonction d’une puce spécifique peut donc coûter très cher si la compagnie ne couvre plus le sinistre.