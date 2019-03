Caméra embarquée "dashcam" contre PV : qui croire en cas de litige ?

SI remettre en cause la force probante d’un radar peut s’avérer compliqué -voire être mission impossible avec une "dashcam"-, les informations qui auront été enregistrées par cet appareil pourraient en revanche être utilisées contre son propriétaire. En matière pénale, la preuve est en effet libre. Le ministère public peut donc tout à fait décider de se servir d’images vidéos extraites d’une caméra embarquée pour engager des poursuites pénales.





La presse se fait d’ailleurs régulièrement l’écho de ce genre d’affaires. Récemment, l’une d’entre elles a par exemple défrayé la chronique avec une course poursuite à 300 km/h (d’après les gendarmes et le parquet) entre un motard et une automobiliste.









Maître Jean-Baptiste le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.