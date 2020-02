LA CHRONIQUE AUTO - Circulation inter-files : l’expérience prolongée d’un an, le point sur les règles et les sanctions

L’expérimentation avait débuté en 2016 pour une durée de quatre ans. La possibilité d’une prolongation avait été prévue dès l’origine de l’expérimentation. Ce à quoi l’on vient d’assister avec un arrêté du 27 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2016 fixant les dates de commencement et de fin de l'expérimentation de la circulation inter-files. Ce texte prolonge d'un an ce test qui devait initialement prendre fin le 31 janvier 2020.

Onze départements avaient été retenus en 2015 pour cette expérimentation : les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Rhône et ceux de la région Île-de-France. La pratique de la circulation inter-files n’a pas été, bien évidemment, autorisée sur l’ensemble des voies de ces départements. Elle n'a en effet été permise que sur les autoroutes et routes à au moins deux fois deux voies séparées par un terre-plein central et où la vitesse autorisée est comprise entre 70 km/h et 130 km/h.