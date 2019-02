Code de la route : ce qui vous attend avec la vidéo-verbalisation si vous ne freinez pas à temps

Mais fort heureusement pour les automobilistes parisiens stressés à l’approche du feu rouge, la solution pourrait venir de l’Organisation des nations unies ! Et oui, l'Union européenne et le Japon viennent de trouver un point d’accord à l'Onu sur un projet de règlement concernant le système de freinage d'urgence automatique, l'AEBS, en zone urbaine notamment pour les voitures particulières. Le projet a été adopté par le Groupe de travail des véhicules automatisés/autonomes et connectés (GRVA) du Forum mondial pour l'harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU.





L'AEBS est déjà présent sur un quart des voitures commercialisées et déjà obligatoire sur les poids lourds et les bus. L'objectif serait de rendre systématique l’intervention de ce système jusqu'à 60 km/h, ce qui devrait prémunir les conducteurs citadins d’un coup de frein à l’approche d’un carrefour bouché.