Code de la route : le permis blanc bientôt de retour ?

L’exposé des motifs de cette proposition de loi ne laisse guère de doute quant aux motivations de ses auteurs : offrir un peu d’oxygène aux "gros rouleurs", ces conducteurs qui enchaînent des dizaines de milliers de kilomètres par an et qui ne sont pas à l’abri d’une infraction relevant plus de l’inattention que de la réelle volonté de s’affranchir du Code de la route. Et les auteurs ne manquent pas d’ailleurs d’expliquer que l’abaissement des vitesses risque d’engendrer une augmentation des retraits de points et qu’ "une perte de points pour des personnes dont le permis de conduire constitue un outil de travail peut impacter leur carrière professionnelle, en menaçant directement leur emploi."





Mais si l’accumulation des décisions de retrait de points fait courir un risque au permis de conduire, c’est bien celui de l’invalidation pour laquelle le permis blanc (tout du moins tel qu’il est visé dans cette proposition) ne change rien. Bien sûr, le retour du permis blanc pourrait offrir une souplesse dont la justice manque parfois cruellement. Mais la lecture des exposés des motifs de cette proposition laisse une impression de hors sujet. Et l’on pourra ressentir la même sensation en constatant que l’idée d’un traitement différent entre les conducteurs selon la profession (impossible en pratique à mettre en œuvre) n’est à aucun moment reprise dans la proposition.





Maître Jean-Baptiste le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.