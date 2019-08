Conduire en tongs, manger un sandwich ou fumer au volant… peut-on contester ces drôles de PV ?

Aucun texte ne prohibe spécifiquement la tenue en main d’un tube de maquillage par une conductrice. Il en va de même pour la consommation d’un sandwich au volant. Pourtant ces comportements font régulièrement l’objet de verbalisations. En pratique les forces de l’ordre ont recours aux dispositions de l’ article R. 412-6 du Code de la route qui prévoient que :

"Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres."