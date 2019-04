Conduire sans permis : prison, amende, assurance... les vrais risques

A côté de ces hypothèses, où le conducteur doit nécessairement repasser son permis pour retrouver le droit de conduire, il existe des cas de figure où ce sésame est simplement suspendu. En d’autres termes, à l’issue de la période de suspension et la plupart du temps après une visite médicale et des tests psychotechniques, l’intéressé pourra à nouveau prendre le volant. Au passage on attirera l’attention de celui qui serait sous le coup d’une telle suspension prise par un préfet ou par un juge : conduire malgré cette mesure de suspension lui en coûtera 6 points et pourrait entraîner une perte plus définitive du permis (voir les dispositions de l’article L.224-16 du Code de la route).





Le défaut de titre peut aussi découler d’un problème de catégories avec un conducteur qui prend les commandes d’un engin pour lequel il ne possède pas (ou plus) la catégorie nécessaire. Cette question concerne aujourd’hui de nombreux motards qui, repassant un permis de conduire après une invalidation, doivent patienter deux ans avant d’enfourcher à nouveau un gros cube. Le conducteur en infraction peut également avoir omis de se présenter à une visite médicale qui lui avait été prescrite par les services préfectoraux (souvent, après une suspension de permis, le titre est restitué mais avec l’obligation de se présenter à nouveau pour une visite médicale un an après).