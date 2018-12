Conduite et épilepsie : que risquez-vous si vous prenez le volant malgré votre affection ?

La poursuite de la conduite malgré l’affection sans autorisation délivrée après visite médicale pourra déboucher sur une condamnation pénale. En cas d’accident, les juridictions n’hésiteront pas à entrer en voie de condamnation. Ce fut par exemple le cas dans une affaire largement relayée par la presse il y a environ une quinzaine d’années. Un conducteur épileptique qui n’avait pas déclaré sa maladie aux autorités avait été condamné après avoir mortellement fauché un groupe d’adolescents. Le tribunal correctionnel de Toulouse l'avait condamné à une peine de 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, et avait prononcé l’annulation de son permis de conduire, avec une interdiction de le repasser pendant cinq ans.





Et toujours du point de vue pénal, les faits de conduite malgré un avis défavorable de la préfecture pourront être poursuivis et bien sûr être condamnés, et cela même en l’absence d’accident de la circulation.