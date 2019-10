LA CHRONIQUE AUTO - Conduite sans assurance : ça va flasher !

CONTRÔLES - On en parle depuis 2016. Mais les choses se précisent pour la verbalisation par radars automatiques des véhicules non assurés. Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile, nous dévoile ce nouveau dispositif dans sa chronique hebdomadaire sur LCI.

Les choses ont, en réalité, débuté avec la loi de modernisation pour la justice du XXIème siècle de 2016 qui a créé la procédure d’amende forfaitaire délictuelle. Le concept est assez simple : reproduire ce qui se fait pour les contraventions et permettre de sanctionner un délit par une amende forfaitaire délictuelle. Les dispositions de l’article L.324-2 du Code de la route prévoient désormais que "le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur (…) sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile (…) est puni de 3.750 euros d'amende. (…) L'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1000 euros."

Au départ, la procédure n’avait été envisagée que pour la conduite sans permis et le défaut d’assurance. Mais avant même son application sur le terrain, le législateur lui a déjà trouvé d’autres terrains de jeu. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend ainsi le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire. A l'avenir, elle pourra être utilisée pour différents délits comme la vente non autorisée d’alcool, l’usage de produits stupéfiants, la vente à la sauvette, le transport routier avec une carte non conforme ou encore l’occupation en réunion des halls d’immeuble.