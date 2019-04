Covoiturage avec le véhicule de l'entreprise : risque-t-on le licenciement ?

Dans cette affaire, le salarié avait plaidé qu’il avait fait des dons à des associations pour écarter l’idée d’une volonté d’enrichissement de sa part. Et effectivement il avait pu faire la preuve de versement à des associations particulièrement dans le vent (au sens propre comme au sens figuré), en l'occurrence donc les Clowns Stéthoscopes et Surf Rider. Seulement voilà, la cour d’appel a sorti sa calculette et a repris les comptes. Elle a constaté qu’effectivement des reçus attestaient "de reversements à des associations pour des montants de 120 euros en 2012, 170 euros en 2013, 120 euros en 2014 et 200 euros en 2015". Mais on pouvait d’un autre côté estimer le pactole touché par ce salarié "à plusieurs milliers d’euros, de sorte qu’il a nécessairement réalisé des bénéfices".





Évidemment avec de tels gains, l’image du salarié licencié en prend tout de suite un coup. Mais là n’est sans doute pas le plus grave, du point de vue du droit en tout cas. Si la jurisprudence a en effet depuis longtemps tranché la question de la légalité du covoiturage, il demeure toutefois impératif qu’il ne devienne pas une activité lucrative. Or, à partir du moment où l’activité est opérée avec un véhicule dont les coûts sont assumés par l’entreprise, le salarié ne vient pas couvrir ses frais mais arrondir ses fins de mois. Or le Code des transports est très clair sur ce point : le covoiturage à titre lucratif est prohibé.





Comme le précise en effet l'article L. 3132-1 du Code des transports, "le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux". A noter que le caractère non lucratif de l’opération est rappelé sur le site Internet permettant la mise en relation des covoitureurs. Ce que n’a pas manqué de souligner la Cour d’appel de Rennes.