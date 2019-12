LA CHRONIQUE AUTO - Covoiturage avec le véhicule de l'entreprise : risque-t-on le licenciement ?

Le covoiturage a donc clairement le vent en poupe -et encore plus pendant les périodes de grève des transports en commun. Mais peut-on pour autant utiliser dans ce cadre la voiture de sa société ? Les dernières jurisprudences devront amener les salariés à la plus grande prudence.

Est-ce légal ? C’est pour le juriste la première question qui a pu se poser et à laquelle la Cour de cassation a apporté une réponse positive dès 2013 à partir du moment où "les sommes versées par les personnes transportées ne permettent pas de considérer qu'elles avaient, au-delà des frais induits par l'utilisation des véhicules, rémunéré l'activité des conducteurs au regard du nombre de passagers transportés et des trajets effectués" (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2013, n°11-21908 ).

Au départ, certaines juridictions s’étaient rangées du côté du salarié covoitureur. Tel avait par exemple été le cas au printemps 2016 du conseil des prud’hommes de Nantes qui avait tout d'abord donné gain de cause à un employé licencié mais ayant pris soin de reverser ses gains (610 euros d’après son avis d’imposition) à deux associations caritatives : les Clowns Stéthoscopes et Surf Rider.

"Nous avons le regret de constater que, depuis quelques temps, vous utilisez votre véhicule de fonction, sans aucune autorisation, à des fins lucratives. Vous proposez ainsi des trajets payants, à des personnes étrangères à la société, sur le site de covoiturage Blablacar. A cette fin, vous êtes inscrit sur ce site depuis le 9 mai 2011 et avez publié au total 112 annonces. Vous avez par exemple profité de réunions de travail organisées par votre manager les 16 et 17 février 2015 au sein de l’établissement de Bouguenais, situé en Loire atlantique, pour proposer des trajets payants, à des personnes extérieures à la société, sur le site Blablacar. Vous avez ainsi proposé de prendre le lundi 16 février 2015 en début de matinée, 3 passagers, de la gare de Bordeaux jusqu’à un arrêt du réseau des transports en commun nantais situé dans l’agglomération de Nantes. Le lendemain, vous avez proposé sur le même site le trajet inverse dans l’après-midi. L’annonce qui avait été rédigée proposait ce trajet à 3 passagers payants. Interloquée par votre comportement lorsqu’elle en a eu connaissance, la société a décidé de faire constater votre offre de transaction sur le site Blabacar par un huissier dûment assermenté."

Et les sous ? L'opération doit avoir un caractère non lucratif

Dans cette affaire, le salarié avait plaidé qu’il avait fait des dons à des associations pour écarter l’idée d’une volonté d’enrichissement de sa part. Et effectivement il avait pu faire la preuve de versement à des associations particulièrement dans le vent (au sens propre comme au sens figuré), en l'occurrence donc les Clowns Stéthoscopes et Surf Rider. Seulement voilà, la cour d’appel a sorti sa calculette et a repris les comptes. Elle a constaté qu’effectivement des reçus attestaient "de reversements à des associations pour des montants de 120 euros en 2012, 170 euros en 2013, 120 euros en 2014 et 200 euros en 2015". Mais on pouvait d’un autre côté estimer le pactole touché par ce salarié "à plusieurs milliers d’euros, de sorte qu’il a nécessairement réalisé des bénéfices".

Évidemment avec de tels gains, l’image du salarié licencié en prend tout de suite un coup. Mais là n’est sans doute pas le plus grave, du point de vue du droit en tout cas. Si la jurisprudence a en effet depuis longtemps tranché la question de la légalité du covoiturage, il demeure toutefois impératif qu’il ne devienne pas une activité lucrative. Or, à partir du moment où l’activité est opérée avec un véhicule dont les coûts sont assumés par l’entreprise, le salarié ne vient pas couvrir ses frais mais arrondir ses fins de mois. Or le Code des transports est très clair sur ce point : le covoiturage à titre lucratif est prohibé.

Comme le précise en effet l'article L. 3132-1 du Code des transports, "le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux". A noter que le caractère non lucratif de l’opération est rappelé sur le site Internet permettant la mise en relation des covoitureurs. Ce que n’a pas manqué de souligner la Cour d’appel de Rennes.