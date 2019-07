Départ en vacances : les règles pour charger votre voiture sans risquer le PV

Pour les passagers, les risques de dépasser le PTAC avec des personnes ayant vraiment trop abusé des glaces sur la plage restent très théoriques. Inutile donc se sortir la balance. Pour le reste, on retiendra que la très vieille tolérance d’un enfant sur une demi-place est depuis bien longtemps de l’histoire ancienne.





Chacun sa place et surtout chacun sa ceinture ! Les passagers (même à l’arrière) qui préféreraient s’en passer auront droit chacun à une amende de 90 euros (en cas de paiement au tarif minoré, 135 euros en amende forfaitaire), sans perte de point. Et depuis un décret du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, le conducteur qui laisserait s’entasser ses passagers en nombre sur la banquette arrière pourra être verbalisé avec la nouvelle infraction de transport de passagers en surnombre. Comme pour ses passagers, c’est une amende de 90 ou 135 euros dont il devra s’acquitter mais, à la différence de ses passagers non attachés, le conducteur perdra trois points de permis.





Au-delà des prévisions du Code de la route et des verbalisations parfois cocasses, on rappellera que le port de la ceinture sauve des vies et que les objets non arrimés dans un véhicule peuvent se transformer en véritable projectiles en cas d’accident.





Me le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.