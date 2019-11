LA CHRONIQUE AUTO - Divorce ou séparation : qui garde la voiture ?

Bien évidement, en fonction du régime matrimonial, les choses peuvent être plus ou moins claires. Mais les couples qui se séparent ne pourront pas forcément partir de l’idée que le véhicule appartient à celui qui est mentionné sur le certificat d’immatriculation. Ce document, comme son aïeule la carte grise, n’est en effet qu’un titre de police et non pas un titre de propriété. Un véhicule (une voiture, une moto, un van...) n’est en fait qu’un bien meuble dont la possession vaut titre. Il n’existe pas de titre de propriété d’un véhicule comme on peut l’avoir pour un bien immobilier.

Confrontés à la question de la détermination du propriétaire d’un véhicule, les tribunaux utiliseront donc la méthode du faisceau d’indices en accumulant ceux qui peuvent révéler le propriétaire véritable : qui a commandé le véhicule, qui l’a payé ou qui en rembourse le crédit, au nom de qui est-il assuré et qui paye les primes d’assurance, qui l'entretient, au nom de qui sont établies les factures du réparateur ou du centre de contrôle technique, qui détient le véhicule, chez qui est-il stationné ? Et bien évidement, parmi ces nombreux indices, un juge pourra également regarder au nom de qui est établi le certificat d’immatriculation.

Et ce qui vaut dans un sens le vaut également pour l’inverse : il ne suffit pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom d’une tierce personne pour pouvoir se prémunir contre les risques d’immobilisation et de confiscation judiciaire. Et ce n’est pas non plus en raison d’un certificat établi au nom des deux conjoints qu’un tribunal ne pourra pas confisquer un véhicule qui aurait servi à l’un des membres du couple à commettre un délit routier.