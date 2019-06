Infraction au code de la route à l'étranger : ces nouveaux pays qui vous enverront un PV en France

Ce n’est pas une nouveauté, les échanges d’informations doivent intervenir en présence de huit infractions :





• Excès de vitesse

• Non-port de la ceinture de sécurité

• Franchissement d'un feu rouge

• Conduite en état d'ébriété

• Conduite sous l'influence de drogues

• Non-port du casque

• Circulation sur une voie interdite (y compris la bande d’arrêt d’urgence)

• Usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule





Ce qui sera en revanche nouveau, sur le terrain, c’est qu’à la suite du mouvement des Gilets jaunes et de la destruction d’une part significative du parc de radars automatisés, la France va se doter d’appareils plus performants et plus polyvalents que jusqu’à présent.





La loi de justice pour le XXIe siècle du 18 novembre 2016, et les décrets qui l’ont suivie (notamment celui du 28 décembre 2016) permettent déjà la constatation par radars automatisés d’un panel d’infractions beaucoup plus large et diversifié que par le passé. Les conducteurs étrangers qui circuleront à l’avenir sur le territoire français pourraient faire les frais de ce renouvellement du parc, avec, par exemple, des verbalisations pour non port de la ceinture de sécurité, circulation sur bande d’arrêt d’urgence ou encore usage du téléphone portable au volant.





L’échange d’informations réside dans la mise à disposition des coordonnées du contrevenant -ou plutôt de celles du titulaire du certificat d’immatriculation correspondant à la plaque du véhicule flashé. Pour mettre en pratique ces échanges d’informations, les États procèdent par le biais d’accords bilatéraux.