LA CHRONIQUE AUTO - Laisser le moteur tourner pour vous réchauffer dans votre véhicule : risquez-vous vraiment un PV ?

Entre qualité de l’air et confort de l’automobiliste, certains semblent avoir choisi. C’est notamment le cas des gendarmes du Rhône. Sur leur page Facebook, ils expliquent qu’"en vigueur depuis bientôt 50 ans, une infraction méconnue des automobilistes interdit de laisser tourner le moteur de son véhicule à l'arrêt #MoteurAllumé". Et mettent en garde les automobilistes frileux contre une amende de 135 euros (correspondant à une contravention de quatrième classe).

A l’évidence, la planète ne dira pas merci à l’automobiliste qui laisserait tourner son moteur à l’arrêt, même si son pompiste pourra, lui, s’en réjouir. On comprendra également qu’en période de grand froid, il peut être tentant de démarrer le moteur pour faire fonctionner le chauffage et laisser venir de l’air chaud dans l’habitacle.

La distinction entre arrêt et stationnement pourra donc permettre à certains automobilistes de pousser le chauffage à fond alors que l’aiguille du compteur de vitesse pointe vers le zéro… mais attention à ne pas s’exposer à d’autres verbalisations ou, pire, à des poursuites en matière délictuelle. On le comprend : si la frontière peut être tenue entre stationnement et arrêt, elle peut l’être également entre arrêt moteur tournant et circulation…

On se souviendra, par exemple, d’un arrêt de la Cour de cassation au terme duquel un automobiliste avait été condamné pour usage du téléphone portable au volant alors qu’il était assis au volant de son véhicule stationnant "sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés" et "moteur en état de marche" (Cass. Crim., 23 janvier 2018, n°17-83077). On mettra également en garde le fêtard alcoolisé qui resterait au volant de son véhicule à l’arrêt, moteur tournant : il pourrait se voir poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique…