Le gilet jaune bientôt obligatoire pour les motos et les scooters ?

Certains esprits mal placés pourraient se dire qu'en imposant le gilet jaune aux motards, on l'arracherait aux manifestants. Mais cette idée découle plutôt de l’arrivée prochaine dans le Code de la route des Nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) ou Engins de déplacements personnels (EDP). En clair, les trottinettes électriques et autres hoverboards qui pullulent sur les trottoirs de nos agglomérations depuis quelques mois. Le gouvernement a donc annoncé le 4 mai une modification du Code de la route pour septembre 2019. Son objectif : faire une place dans la réglementation à ces engins des nouvelles mobilités en leur imposant, outre le casque, le port du gilet jaune, de nuit et en journée lorsque "la visibilité est insuffisante".





Rappelons qu'il il avait longtemps été envisagé de régler les questions juridiques soulevées par leur arrivée dans le cadre de la Loi d’orientation des mobilités (LOM). Elle y fait effectivement référence. Mais son adoption tarde et la multiplication des incidents ne permet plus d’attendre. Le vide juridique sera donc comblé à la rentrée par le biais d’une modification réglementaire. Pour autant, la loi LOM n’a pas dit son dernier mot en matière de mobilités nouvelles. Et l’on retrouvera sans doute dans ce texte fourre-tout des dispositions relatives spécifiquement aux NVEI ou EDP. C’est notamment le cas de l’amendement n°CD1951 déposé le 9 mai par 27 députés LaREM, dont voici la logique et le contenu.