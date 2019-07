Le permis à points fête ses 30 ans : retrait, restitution, nouveautés... tout comprendre au dispositif

Que l’on soit pour ou contre le système du permis à points, le dispositif promu par le député Georges Sarre (décédé en cette année de 30e anniversaire) a incontestablement contribué à faire baisser la mortalité sur les routes françaises. Il est bien évidemment impossible de quantifier précisément l’efficacité du dispositif. Mais s’il a été massivement adopté par nos voisins européens, ce n’est sans doute pas sans raison.





Dans la pratique, les Français n’ont cependant pas tout à fait 30 ans d’expérience en la matière. Si le dispositif national a été mis en place par la loi du 10 juillet 1989, il n’est entré en application que le 1er juillet 1992. Depuis une trentaine d’années, le mécanisme n’a pas connu de changements majeurs. De petits ajustements ont néanmoins été apportés. Les plus grosses évolutions proviennent en réalité de la jurisprudence des juridictions administratives et des conditions de verbalisation qui n’ont plus grand-chose à voir avec ce que l’on connaissait auparavant. On fait le point.