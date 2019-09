LA CHRONIQUE AUTO - Pourquoi le retour des 90 km/h est (très) incertain

RÉCAP' DE L'ÉTÉ – Vous étiez sur la plage et vous n’avez pas suivi les dernières nouveautés en matière de sécurité routière ? On vous rappelle ce qu'il s'est passé pendant les vacances. Cette semaine, Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat des automobilistes, fait le point sur la polémique liée au retour des 90 km/h.

Nombreux sont les observateurs à penser que l'abaissement à 80 km/h sur le réseau secondaire a très largement contribué à l'essor du mouvement des Gilets jaunes. Et même si les actes du samedi ont pu s'essouffler, le mécontentement suscité auprès des conducteurs est toujours très vivace. Sur le terrain, les élus locaux ont été largement interpellés par leurs électeurs. Le 80 km/h ne passe pas, malgré les mois qui, eux, passent.

C'est clairement ce qui a poussé le Premier ministre à annoncer la fin de cette mesure. Mais si Edouard Philippe a pu faire mine de reculer sur le sujet, il a surtout "refilé la patate chaude" aux conseils départementaux et aux maires avec une mise en garde : si les résultats en matière de mortalité routière devaient décevoir, ils en porteraient l'entière responsabilité... Le locataire de Matignon s’est notamment montré très attaché à conserver le "plus haut niveau de sécurité routière possible". "Je suis convaincu que les présidents de conseils départementaux le sont aussi, mais ce sont des décisions qui sont lourdes et qu'il faut assumer en conscience", a-t-il lancé.