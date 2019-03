Marges d'erreur : des règles surprenantes en matière de contrôle d'alcoolémie pour les conducteurs

L’information, si l’on peut parler d’information, était connue des praticiens depuis de nombreux mois. On retrouvait même cet arrêt de février 2018 - dont le Canard enchaîné vient de se faire l’écho - dans les panoramas de jurisprudence diffusés par les écoles d’avocats dans le cadre de la formation continue.





Voir cet arrêt du Conseil d'Etat faire la Une n’a donc pas manqué de faire sourire les praticiens du droit routier. Et plus encore lorsque les médias parlent de faille. Car il fait tout simplement application des marges d’erreur technique. Par définition, une marge d’erreur n’est pas une faille, il s’agit tout simplement d’un certain pourcentage d’erreur possible qui peut jouer en faveur du conducteur comme en sa défaveur. Pas de faille donc, mais une simple application des textes.