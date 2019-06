Nouveau contrôle technique le 1er juillet : ce qui risque de coincer

De façon assez paradoxale, certains véhicules pourtant moins propres que les véhicules les plus récents seront épargnés par ce nouveau tour de vis. En effet, la norme NF R 10025/2016 ne concerne pas les moins récents, répondant aux normes Euro 1, Euro 2 et Euro 3. Sur le papier, ces véhicules sont certes équipés de motorisations moins respectueuses de l'environnement. Mais les exigences administratives de l'époque ne permettent pas de procéder aujourd'hui à des contrôles aussi poussés qu'avec les voitures les plus récentes.





Et pour cause, à l'époque de leur conception, on ne mesurait pas l'opacité des fumées. Impossible donc de vérifier la moindre concordance aujourd'hui avec des valeurs d'émission non relevées à l'époque. Pour les véhicules répondant aux normes Euro 1, 2 et 3, la procédure appliquée lors de la visite périodique par le centre de contrôle technique sera donc identique à celle actuellement en cours.





Ce n'est finalement que pour les véhicules répondant a minima à la Norme Euro 4 (entrée en vigueur en janvier 2005 pour les nouveaux modèles et en janvier 2006 pour tous les véhicules homologués) qui seront soumis au contrôle technique nouvelle formule.