LA CHRONIQUE AUTO - Zéro point sur votre permis ? Rouler reste possible à certaines conditions

Après cette annonce, employeur et employé se sont engagés dans la voie de la rupture conventionnelle. Mais celle-ci sera remise en cause ultérieurement par le salarié, après qu’il a réalisé que son permis n’était pas véritablement invalidé, pointant du doigt une erreur de l’administration.

Si les agents ont laissé ce conducteur repartir au volant de son camion, c’est tout simplement parce que l’invalidation de son permis de conduire ne lui avait pas encore été notifiée avec la fameuse lettre recommandée "48SI" signalant l'invalidation. Dans la pratique, les conducteurs peuvent en effet demeurer un certain temps (et, la plupart du temps, ils l’ignorent totalement) avec un solde à 0 sans encore avoir reçu ce courrier.

• Si un avis de passage a été déposé dans la boîte à lettres et que le courrier recommandé n’a pas été récupéré… il ne sera alors plus possible pour un conducteur de faire valider un stage.

• Si le courrier n’a pas encore été envoyé, le conducteur peut suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière (sous réserve qu’il n’en ait pas déjà suivi moins d’un an avant) et prétendre au bénéfice de 4 points supplémentaires sur son permis.

La différence est de taille entre un courrier recommandé pas encore envoyé ou envoyé à une mauvaise adresse (mention "NPAI" pour "n’habite pas l’adresse indiquée") et un courrier présenté à domicile mais non réceptionné.

Le réflexe du conducteur routier était donc bon concernant le stage. Et il est possible, en sollicitant auprès des services préfectoraux la communication de son "Relevé d’Information Intégral", de savoir si un courrier "48SI" a déjà été envoyé pour éviter d'en suivre un pour rien.

Dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le salarié n’a pu revenir sur la rupture conventionnelle signée avec son employeur. Pour le premier, "son consentement était vicié au moment de la conclusion de la convention de rupture". Il pensait en effet que son permis était invalide alors que le courrier "48SI" ne lui avait pas été encore envoyé. S’il avait su qu’il pouvait sauver son permis de conduire, il n’aurait pas accepté la voie de la rupture conventionnelle.

On passera sur des considérations juridiques (importantes néanmoins) relatives à la contestation tardive par le salarié de la rupture conventionnelle pour s’intéresser à la motivation de la Cour d’appel : "Il appartient à un chauffeur routier de connaître précisément son aptitude à la conduite et le nombre de points restant sur son permis de conduire et de ne pas indiquer d'éléments erronés à son employeur sur ce plan. En conséquence, le salarié ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il allègue et ce d'autant qu'il avait accompli un stage de récupération de points dès le 7 août 2012 et qu'il ne pouvait dès lors avoir de doute sur sa capacité future à retravailler".

