Pièces détachées d'occasion : comment les garagistes doivent désormais vous informer

Un précédent décret de mai 2016 relatif à "l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire" avait déjà précisé les nouvelles obligations pesant sur les professionnels en limitant notamment le champ d'application du dispositif. Toutes les pièces détachées utilisées dans le cadre d'une intervention de réparation ne sont donc pas concernées par cette obligation. Celle-ci porte sur :





• Les pièces de carrosserie amovibles

• Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie

• Les vitrages non collés

• Les pièces optiques

• Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie des trains roulants, des éléments de la direction, des organes de freinage, des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.





Dans certains cas, le texte de 2016 autorise le garagiste à faire l’impasse sur la PIEC (voir ci-dessous), car non, on ne parle pas de vulgaires pièces "d’occaz" à l’origine et à la fiabilité douteuses. Le garagiste qui monterait des pièces labellisées PIEC reste d’ailleurs tenu à la même obligation de résultat que s’il a recours à des pièces neuves.