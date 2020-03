LA CHRONIQUE AUTO - Pour éviter les arnaques, un contrat de vente d’occasion bientôt obligatoire ?

L’achat ou la vente d’un véhicule d’occasion impliquera bien évidemment davantage de démarches administratives que l’achat d’une baguette et deux croissants. Du côté du vendeur, en présence d’un véhicule de plus de quatre ans, l’étape du contrôle technique est obligatoire, de même que l’édition d’un certificat de situation administrative. La cession doit être déclarée à l’administration avec une procédure en ligne par le biais du site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Avec le contrat, vendeur et acheteur peuvent apporter de nombreuses précisions très utiles en cas d’éventuel litige. L’état du véhicule peut être détaillé. On peut retrouver de telles indications sur la petite annonce, si une annonce a été publiée et si bien sûr elle a pu être conservée ou retrouvée…

Prenons l’exemple d’un véhicule d’une vingtaine d’années affichant près de 300.000 kilomètres, il pourrait être supposé en cas d’avarie que l’acheteur devait bien savoir à quoi s’attendre en faisant l’acquisition d’un véhicule âgé et kilométré. Mais les choses seraient tout autre si le vendeur avait vendu le véhicule comme ayant été intégralement refait (échange standard moteur, boîte refaite, crémaillère de direction neuve, compresseur de climatisation neuf, circuit de climatisation vérifié, recharge de gaz de climatisation effectuée, suspension : amortisseur et ressorts neufs, peinture neuve et intérieur en excellent état). Ce n'est, dans ce cas, plus une vieille voiture qui a été achetée mais un bien pour lequel l’acheteur peut légitimement supposer qu’il est fiable et pourra l’accompagner quelques années.

Toutes ces précisions peuvent être mentionnées sur un contrat.