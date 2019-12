LA CHRONIQUE AUTO - Va-t-on pouvoir garder sa vieille plaque d’immatriculation avec le numéro du département ?

Pour rappel, sous l’ancien régime du FNI, chaque changement de propriétaire entraînait la délivrance d’un nouveau numéro d’immatriculation. Ce n’est plus le cas avec le SIV : le numéro reste attaché au véhicule jusqu’à la destruction de celui-ci. Et si la voiture venait à faire un tour par l’étranger avec une nouvelle immatriculation dans son nouveau pays, son ancien numéro SIV lui serait à nouveau donné à son éventuel retour en France.

Le passage du FNI au SIV devait s’étaler sur une dizaine d’années. Chaque changement de propriétaire, chaque changement d’adresse est, en effet, l’occasion de faire intégrer le SIV à un véhicule. Au départ, il avait été prévu un texte pour fixer une date de basculement définitif avec une date butoir à la fin de l’année 2020.

L’article 13 du décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules précisait ainsi que :

"Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation ou jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020."

Sauf que nous arrivons à la fin de l’année 2019 et qu’il n’y avait toujours aucun texte à l’horizon. Et, en réalité, des véhicules toujours immatriculés sous le système FNI, il en reste encore quelques-uns. On pense bien évidement aux vieilles voitures qui traînent dans le fond des jardins à la campagne. Mais c'est surtout le vieillissement de l’âge moyen du parc automobile qui explique également que bon nombre de véhicules immatriculés avec les anciens modèles de plaques sont toujours là aujourd’hui. On parle ainsi désormais d’un âge moyen de 12 ans. Et ces chiffres datent de 2018, alors que la moyenne augmente tous les ans. Dans les années 1990, cet âge moyen tournait en effet autour des 6 ou 7 ans.