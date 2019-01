PV : l'obligation de désignation d'un salarié après une infraction routière désormais plus difficile à contester

C’est donc avec surprise que les juristes ont découvert la salve d’arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 décembre 2018 (Cass. Crim. 11 déc. 2018, numéros 18-90020, 18-81320, 18-82820, 18-.82631). Avec ces quatre arrêts, la Cour de cassation est venue conforter la position de l’administration en permettant la poursuite des personnes morales (des entreprises donc), ou plus précisément en censurant les tribunaux qui avaient relaxé des personnes morales :





"Vu l’article L. 121-6 du code de la route, ensemble l’article 121-2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ; Attendu que, pour renvoyer la société X des fins de la poursuite, le tribunal énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé."





D’un point de vue juridique, en théorie rien ne s’oppose à ce que la responsabilité pénale de l’entreprise soit recherchée. Alors qu’au départ, une telle responsabilité ne pouvait être engagée qu’à partir du moment où un texte le prévoyait spécifiquement, les choses sont beaucoup plus souples aujourd’hui.





Néanmoins la responsabilité de la personne morale implique l’identification précise de la personne qui aurait agi pour son compte et dans son intérêt. On pourra évidement s’interroger sur cette identification dans les cas où l’envoi d’un avis de contravention avec obligation de désignation ne serait suivi d’aucun paiement ou d’aucune contestation. Qui, réellement au sein de l’entreprise, n’aurait rien fait à la réception d’un tel avis ? Mais surtout les faits qui peuvent permettre la mise en cause de la responsabilité pénale de l’entreprise doivent avoir été accomplis dans son intérêt. Et l’on ne pourra que s’interroger sur l’intérêt pour une entreprise de devoir s’acquitter d’une amende au montant quintuplé alors que quelqu’un d’autre (certes son représentant légal) aurait pu lui éviter une addition qui peut s’avérer assez lourde. On rappellera que le montant d’une seule amende forfaitaire majorée s’élève déjà à 1875 euros.





De telles considérations pourront être débattues devant les juridictions qui auront à connaître à l’avenir de ces contestations d’avis de contravention pour non désignation du conducteur. Les juristes les plus désabusés ne manqueront pas de regretter une décision d’opportunité, la responsabilité de la personne morale permettant à l’évidence une rentabilité financière bien plus forte du dispositif.