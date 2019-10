LA CHRONIQUE AUTO - PV : pas toujours besoin du radar pour sanctionner un excès de vitesse

VERBALISATION - Vous avez reçu un avis de contravention à la suite d’un excès de vitesse ? Parfois, l’infraction peut être relevée sans utilisation d’un radar : légal ou pas ? Les explications de Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile.

Depuis leur arrivée massive sur le bord de nos routes, les infractions en matière de vitesse sont pour l’immense majorité constatées par le biais de radars. Pour être précis, on parlera de cinémomètres. On retrouve certains de ces appareils en poste fixe dans des cabines, d’autres embarqués dans des véhicules tandis que les modèles les plus légers sont utilisés à bout de bras par les agents eux-mêmes. Mais d'autres moyens existent pour sanctionner un excès de vitesse.