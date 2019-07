PV : vitres teintées, gants, papiers... attention aux pièges de l'été

Pour l’attestation d’assurance, l’article R211-14 du Code des assurances prévoit un mécanisme assez semblable. Donc pas de présentation immédiate, mais une amende de 35 euros (ou 22 euros en tarif minoré), et 135 euros (ou 90 euros en minoré) en l’absence de justification de détention de ce document sous cinq jours auprès des forces de l’ordre. Et l’on rappellera que les textes exigent un document original et non une simple photocopie.





Me le Dall, docteur en doit et vice président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.