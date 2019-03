Rayures, vol ou PV : comment réagir en cas de mauvaises surprises chez le garagiste

Les problématiques liées à la récupération du véhicule vont du plus petit détail à sa disparition pure et simple. La voiture confiée au garagiste peut en effet avoir été volée ou détruite dans un incendie. Les lieux peuvent également avoir été inondés. Dans ce cas de figure, le véhicule sera souvent irrécupérable, l’électronique de plus en plus présente dans les voiture modernes supportant assez mal l’eau. Dans ces hypothèses les plus extrêmes, les demandes d’indemnisation qui pourront être formulées par le client seront totalement fondées.





Mais la présence de petites dégradations pourra également inciter le consommateur à demander une indemnisation. De simples rayures sur un véhicule récent peuvent en effet entraîner une décote en cas de revente. Plus grave pour une location avec option d’achat (LOA) ou en location longue durée (LLD), la présence de petits défauts sur la carrosserie, d'une rayure sur une jante ou d'un accroc dans l’habitable entraînera inévitablement l’application par le loueur de frais de restitution pour la remise en état. Des frais qui peuvent se chiffrer en centaines d’euros.