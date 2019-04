Stationnement gênant et PV à la pelle ? Contestez !

Les contraintes de zones de stationnement de plus en plus restreintes peuvent pousser certains automobilistes ou conducteurs de deux-roues à stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet. L’addition peut, là également, vite monter, surtout depuis l’arrivée de l’infraction de "stationnement très gênant" avec son amende forfaitaire à 135 euros. Et là encore le propriétaire d’un véhicule peut avoir la désagréable surprise de recevoir plusieurs verbalisations. Heureusement pour lui, ce conducteur a le droit pour lui et surtout une belle jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci vient ainsi encore de rappeler qu’en matière de verbalisation pour "stationnement gênant", un seul avis de contravention peut être émis à l’encontre du propriétaire.





Un conducteur qui recevrait une série d’avis de contravention pour un même et unique stationnement irrégulier serait dès lors tout à fait fondé à émettre une contestation auprès de l’Officier du Ministère Public. Dans cette optique, il pourra fortement s’inspirer de l’extrait suivant d’un arrêt de la Chambre criminelle du 5 mars 2019 : "En se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de police, faisant valoir notamment, que le stationnement interdit constitue une contravention instantanée, qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision" (Crim., 5 mars 2019, n°18-83640).





Juridiquement, c’est dans cette affaire le défaut de réponse du juge à l’argumentation de l’automobiliste qui a entraîné la cassation. Mais l’argumentation est la bonne : ne vous privez donc pas si vous êtes dans la même situation !