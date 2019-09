LA CHRONIQUE AUTO - Un permis plus vite décroché : bonne idée ou pas ?

RÉCAP' DE L'ÉTÉ – Vous étiez sur la plage et vous n’avez pas suivi les dernières nouveautés en matière de sécurité routière ? On vous rappelle ce qu'il s'est passé pendant les vacances. Cette semaine, Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat des automobilistes, fait le point sur la possibilité pour les jeunes de décrocher rapidement le permis de conduire.

La rengaine est toujours la même. Et les paroles du tube de Téléphone résonnent déjà : "Trop grand… La vie n'a pas de prix… ". Concernant le permis de conduire, le débat revient ainsi toujours avec les mêmes considérations : pour un jeune, l'obtenir coûte cher. Les forfaits proposés par les auto-écoles peuvent effectivement faire hésiter plus d’un candidat, d’autant plus que celui-ci devra souvent prendre plus d’heures que le nombre initialement envisagé.

Mais on répondra à ces considérations que la sécurité a un coût. Et, pour être très terre-à-terre, que pour chaque heure de conduite, il faut compter le salaire du moniteur, le carburant, l’assurance, la location du véhicule, les charges de structure comme la location des locaux, le chauffage, le site internet, le comptable, sans parler des charges et des impôts… Bref, on comprendra que oui, une auto-école ne peut pas offrir une formation dans un paquet cadeau.