LA CHRONIQUE AUTO - Un véhicule de collection peut-il être électrifié ?

"ZCR", pour Zones à circulation restreinte : les automobilistes commencent à bien connaître ce dispositif qui autorise ou non la circulation de véhicules en fonction de la détention d’une vignette Crit’Air reflétant (tout du moins en théorie) un niveau d’émission de polluants plus ou moins bas.

On pourra discuter sans fin de ce qu’est un véhicule de collection. Mais l’on pourra rapidement en conclure que la plupart des véhicules de collection rencontreront un problème du fait d’un âge moyen qui les placent dans le bas de l’échelle des vignettes Crit’Air (et même en dehors…). Certains véhicules très prestigieux ou au palmarès sportif exceptionnel n’ont pas besoin, eux, d’attendre trente ans pour que le monde des collectionneurs les considèrent comme de véritables véhicules de collection. Or, du point de vue administratif, les textes imposent un âge minimum de trente ans pour pouvoir immatriculer un véhicule en collection.

Jusqu’à présent (et uniquement à Paris), les véhicules immatriculés en collection (mention Z sur le certificat d’immatriculation) bénéficient d’un régime dérogatoire leur permettant d’échapper aux restrictions mises en place par la Mairie de Paris. Cette dérogation n’a été accordée que pour une durée de trois ans et sera discutée à nouveau en 2020. Ainsi, le passage en régime administratif collection peut actuellement permettre à un véhicule de circuler alors que le dispositif de ZCR le lui interdirait s’il était immatriculé sous le régime normal. Néanmoins, rien ne garantit que cette dérogation soit reconduite indéfiniment et qu’elle inspire les autres agglomérations.