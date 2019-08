Vous souhaitez laver votre voiture ? Restriction d'eau, pollution... Attention, tout n'est pas autorisé

Difficile, bien sûr, d’imaginer faire descendre un tuyau d'arrosage de son appartement du 2e étage pour commencer à asperger sa voiture au beau milieu de la rue. Mais transporter quelques sceaux d'eau peut se concevoir. Peut-on pour autant laver sa voiture n'importe où ? En fait, le règlement sanitaire départemental type (et qui donc va être massivement repris) et plus précieusement son article 90 encadrent les activités de lavage à l'extérieur.





L'article 90 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris précise, par exemple, qu'il est interdit :

"De déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion. Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment [...] le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur... Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés, ni entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes par ruissellement ou par infiltration."





On retrouvera des dispositions identiques à Versailles, dans le Grand Est, dans l'Aude, en Vendée notamment.





Répandre sur la chaussée des liquides et des eaux de lavage peut également engendrer la responsabilité de l'automobiliste en quête de propreté si un usager perd le contrôle de son véhicule du fait de la chaussée rendue glissante. Pour toutes ces raisons juridiques et surtout parce que l'opération y est grandement facilitée, les automobilistes et motards seront nombreux à se rendre en station de lavage.