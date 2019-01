La chronique de FX Pietri : L'alliance Renault-Nissan en danger ?

Jean-Dominique Senard pourrait être celui qui va succéder à Carlos Ghosn à la tête de Renault. Le patron actuel de Michelin devrait former un "tandem de choc" avec Thierry Bolloré si sa nomination est confirmée. Dans les mois qui viennent, c'est l'équilibre des forces entre les Français et les Japonais qui va se jouer, selon François-Xavier Pietri. Et les défis sont nombreux. L'alliance Renault-Nissan est-elle menacée ?



Ce jeudi 17 janvier 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la succession de Carlos Ghosn chez Renault. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 17/01/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.