La chronique de FX Pietri : les Français nostalgiques du diesel ?

Selon une étude publiée ce mercredi, 70% des automobilistes ayant acheté une voiture à essence ces trois dernières années regrettent leur choix. Parmi eux, un tiers envisagerait de passer ou repasser au diesel. La raison de ce mécontentement est que malgré les efforts des constructeurs, les voitures à essence consomment excessivement. Or un plein coûte 20% plus cher qu'un diesel. Quid du passage au tout électrique ?



