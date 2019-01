La Ford Fiesta ST, la référence dans le secteur des petites GTI

Esthétiquement, le look n'est pas exubérant pour affirmer son côté sportif. La Ford Fiesta ST récupère une calandre nid d'abeille, un bouclier des bas de caisse retravaillé, d'énormes jantes 18 pouces, un aileron et une double sortie d'échappement. Cette nouvelle mouture offre trois modes de conduite au choix: normal, sport et circuit. À 24 600 euros, elle est entre 2 300 et 4 000 euros moins cher que ses principales rivales. De plus, la ST consomme à peine sept litres en ville car elle tourne seulement sur deux cylindres. La consommation double toutefois en conduite sportive, mais son tempérament explosif procure un réel bonheur au volant.



Ce samedi 12 janvier 2019, Benoît Dhomps dans sa chronique "Auto info", nous présente la Ford Fiesta ST. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.